Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик попал на камеры наблюдения. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

11-летнего мальчика, который замёрз насмерть в подмосковной Дубне, зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовала Прокуратура Московской области — на кадрах ребёнок идёт вдоль дороги, в один момент он сворачивает и уходит от проезжей части, но затем снова возвращается.

По предварительным данным следствия, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он прошёл в район Левого Берега города Дубны, но ни до школы, ни до дома не дошёл.