Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик попал на камеры наблюдения
Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик попал на камеры наблюдения. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области
11-летнего мальчика, который замёрз насмерть в подмосковной Дубне, зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовала Прокуратура Московской области — на кадрах ребёнок идёт вдоль дороги, в один момент он сворачивает и уходит от проезжей части, но затем снова возвращается.
По предварительным данным следствия, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он прошёл в район Левого Берега города Дубны, но ни до школы, ни до дома не дошёл.
Ребёнка искали волонтёры и полицейские. Вечером 28 декабря его тело без признаков насилия нашли у реки. Прокуратура и СК проводят проверку.
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