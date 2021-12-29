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Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик попал на камеры наблюдения

29 декабря, 07:31

Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик попал на камеры наблюдения. © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

11-летнего мальчика, который замёрз насмерть в подмосковной Дубне, зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовала Прокуратура Московской области — на кадрах ребёнок идёт вдоль дороги, в один момент он сворачивает и уходит от проезжей части, но затем снова возвращается.

По предварительным данным следствия, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он прошёл в район Левого Берега города Дубны, но ни до школы, ни до дома не дошёл.

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Ребёнка искали волонтёры и полицейские. Вечером 28 декабря его тело без признаков насилия нашли у реки. Прокуратура и СК проводят проверку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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