Арестован мужчина с "гранатой", устроивший переполох в ТЦ "Метрополис"

Головинский районный суд Москвы на два месяца арестовал 47-летнего мужчину, устроившего переполох в столичном ТЦ "Метрополис" после кражи духов.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юнусова Салмана Магомедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, сроком до 26 февраля 2022 года", — говорится в сообщении суда.