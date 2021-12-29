Арестован мужчина с "гранатой", устроивший переполох в ТЦ "Метрополис"
Ранее выяснилось, что злоумышленника уже дважды ловили на разбое и дважды — на грабежах.
Арестован мужчина с "гранатой", устроивший переполох в ТЦ "Метрополис" © Головинский районный суд Москвы
Головинский районный суд Москвы на два месяца арестовал 47-летнего мужчину, устроившего переполох в столичном ТЦ "Метрополис" после кражи духов.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юнусова Салмана Магомедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, сроком до 26 февраля 2022 года", — говорится в сообщении суда.
Напомним, вечером 26 декабря из ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуировали посетителей. Позже стало известно, что причиной стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет и сбежал. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника 1974 года рождения. Оказалось, что его уже дважды ловили на разбое и дважды — на грабежах.
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