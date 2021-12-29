Диетолог Гинзбург назвал опасные продукты в новогоднем меню
Врач также рассказал, что можно добавить на праздничный стол, чтобы он стал более полезным.
© Pexels
Салаты и нарезки, которые традиционно появляются на новогоднем столе, являются вредными и даже опасными продуктами. Об этом заявил врач-диетолог, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru.
"Часто мы делаем рыбную нарезку, мясную. Это либо избыточно солёное, либо избыточно жирное, либо избыточно сладкое, либо в том или ином сочетании три вещи вместе. Традиционные салаты: оливье, сельдь под шубой, мимоза — это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла", — пояснил эксперт.
Он отметил, что, чтобы сделать новогоднее меню более полезным, можно добавить в него овощи, зелень, летние овощные салаты, ржаной хлеб и фрукты.
Ранее диетолог Александр Андреев раскрыл, во сколько садиться за стол в новогоднюю ночь. Единичное нарушение режима питания здоровью не навредит, уверен врач. В обычные же дни он предлагает ужинать не позднее чем за три часа до сна.
Комментариев: 0