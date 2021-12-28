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Диетолог Андреев раскрыл, во сколько садиться за стол в новогоднюю ночь

Единичное нарушение режима питания здоровью не навредит, уверен врач. В обычные же дни он предлагает ужинать не позднее чем за три часа до сна.

28 декабря, 08:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Поздний приём пищи предновогодним вечером не опасен для здоровья. Об этом Лайфу заявил консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" врач-диетолог Александр Андреев.

"Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным приём пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье", — заявил собеседник.

Во избежание изжоги и тяжести в желудке в праздники медик советует добавлять в салаты меньше майонеза либо же вовсе использовать растительное масло, если такая заправка подходит салату.

"Основным блюдом может быть запечённая в духовке курица, её мясо будет мягким и не будет содержать канцерогены (так как вы не жарили его, а именно запекали)", — отметил диетолог.

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Андреев напомнил, что в обычные дни ужинать следует за три часа до отхода ко сну. За этот временной период желудок успеет переварить пищу, резюмировал он.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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