Диетолог Андреев раскрыл, во сколько садиться за стол в новогоднюю ночь
Единичное нарушение режима питания здоровью не навредит, уверен врач. В обычные же дни он предлагает ужинать не позднее чем за три часа до сна.
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Поздний приём пищи предновогодним вечером не опасен для здоровья. Об этом Лайфу заявил консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" врач-диетолог Александр Андреев.
"Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным приём пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье", — заявил собеседник.
Во избежание изжоги и тяжести в желудке в праздники медик советует добавлять в салаты меньше майонеза либо же вовсе использовать растительное масло, если такая заправка подходит салату.
"Основным блюдом может быть запечённая в духовке курица, её мясо будет мягким и не будет содержать канцерогены (так как вы не жарили его, а именно запекали)", — отметил диетолог.
Андреев напомнил, что в обычные дни ужинать следует за три часа до отхода ко сну. За этот временной период желудок успеет переварить пищу, резюмировал он.
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