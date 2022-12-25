Байден поздравил американцев с Рождеством и нарвался на сравнение с сатаной

Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации по случаю католического Рождества, однако не упомянул в нём имя Иисуса. Так, он назвал его только "Сыном Божьим", после чего на него обрушился шквал критики. Об этом сообщает Newsweek.

"И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, ведущую нас к рождению ребёнка — ребёнка, которого христиане считают Сыном Божьим, — чудесным образом сейчас здесь, среди нас, на Земле, принося надежду, любовь, мир и радость миру", — приводит агентство слова Байдена.

В Сети разгорелась бурная дискуссия на этот счёт. Некоторые считают, что лидер США просто забыл упомянуть имя Иисуса, другие убеждены, что он не стал этого делать намеренно. Неоднозначное мнение высказал американец Гамлет Гарсия, который напомнил о том, что "сатана никогда не упоминает Иисуса по имени".

"Сатана никогда не упоминает Иисуса по имени, он боится Бога и боится христиан, которые знают, как молиться, чтобы приблизить Бога. Сын Божий", — написал он в "Твиттере".

Отец Джеральд Мюррей из архиепархии Нью-Йорка заметил, что Байден всегда говорит о своей религиозности, однако его обращение заставило многих граждан в этом усомниться. Священнослужитель напомнил о том, что, если вы собираетесь почтить рождение Иисуса, вы должны упомянуть его имя.

"Мне было очень грустно это видеть. Это не то, чему следует подражать в будущем", — подчеркнул Мюррей.

А Кара Фредерик из фонда "Наследие" заявила, что речь лидера США в таком ключе говорит о том, что Америка отходит от своих христианских принципов, по её мнению, страна "потеряла чувство Бога". Высказался на этот счёт также и актёр Джон Шнайдер, известный по сериалу "Тайны Смолвиля".

"Этот человек должен встретиться со своим создателем и объяснить, почему он не может сказать: Иисус Христос — мой Господь и спаситель и я буду управлять своей страной под его руководством", — сказал актёр Джон Шнайдер.