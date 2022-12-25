В Германии раскритиковали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством и назвали его безумцем. Читатели немецкого издания Die Welt увидели в его словах о том, что "мы не ждём чуда, поскольку творим его сами", фальшь и указали на беспомощность Киева, ведь без поддержки Запада "Украина сама ничего не сотворила".

"Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — отметил Ingeborg G.

Peter Kment иронично подчеркнул, что психушка тоже полна людьми, которые ждут чуда. А Anders A. заметил, что Зеленский теперь буквально считает себя божеством.

По мнению Thomas Frankfurt, украинский лидер и сам осознаёт, что победу им сможет принести только чудо. При этом он выразил сожаление, что прежде, чем оно произойдёт, тысячам человек придётся погибнуть.

"И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — добавил ALTAN K.