В ЛНР заявили о переброске подкреплений ВСУ под Сватово из-за крупных потерь

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных формирований ВСУ на Сватовское направление в Донбассе.

"В направлении населённого пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооружённых формирований Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

Офицер назвал такое решение вынужденным и подчеркнул, что оно связано с большими потерями в украинских войсках, которые превысили предполагаемые цифры. Кроме того, он связал такое решение с неэффективностью средств огневого поражения ВСУ.