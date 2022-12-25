В ЛНР заявили о переброске подкреплений ВСУ под Сватово из-за крупных потерь
Марочко сообщил о переброске сил ВСУ под Сватово в ЛНР из-за потерь
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных формирований ВСУ на Сватовское направление в Донбассе.
"В направлении населённого пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооружённых формирований Украины", — приводит его слова РИА "Новости".
Офицер назвал такое решение вынужденным и подчеркнул, что оно связано с большими потерями в украинских войсках, которые превысили предполагаемые цифры. Кроме того, он связал такое решение с неэффективностью средств огневого поражения ВСУ.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уже сообщал, что в район Артёмовска перебрасывают дополнительные спецподразделения украинских бойцов. Согласно его данным, украинское командование поставило этим подразделениям задачу не только противодействовать наступающим войскам, но и пресекать панику и дезертирство в ВСУ.
ТАСС / AP / LIBKOS