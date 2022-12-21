В ЛНР рассказали, как мобилизованные бойцы ВСУ бегут с позиций под Соледаром
Офицер НМ ЛНР Марочко: Мобилизованные бойцы ВСУ оставляют свои позиции под Соледаром
Мобилизованные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в районе Соледара из-за возможных дисциплинарных мер по совершённым проступкам. Об этом РИА "Новости" рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", — отметил Марочко.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Донецком направлении.
ТАСС / AP / LIBKOS