Почему главком ВСУ Залужный просит президента Украины ужесточить наказание за дезертирство Что означает публичный спор между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Залужным вокруг дезертирства из украинской армии. 16511 16511 Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Главком ВСУ Валерий Залужный обратился к главе Украины с просьбой подписать закон об ужесточении ответственности за дезертирство. С российской стороны постоянно поступают подтверждения о бегстве и сдаче в плен украинских военнослужащих. Сегодня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о массовом отказе бойцов ВСУ идти в атаку.

Многочисленные свидетельства расстрела собственных солдат ВСУ на линии фронта появлялись в российских и мировых СМИ со дня начала СВО. Однако идея узаконить ответственность за дезертирство возникла лишь спустя почти 10 месяцев ведения спецоперации на Украине.

Есть версия, что официальные расстрелы бегунков потребовались Залужному для того, чтобы начать карать украинцев по всей строгости закона при подготовке Киевом масштабного наступления. Украинская армия планирует большие потери при преодолении обороны ВС РФ.

Эксперты приводят в пример, как ВСУ при взятии Макеевки гнали в атаку массы солдат, невзирая на огонь, потеряв убитыми до 150 человек. В случае более широкомасштабных действий им потребуются ещё большие жертвы. Поэтому Залужный так намерен подстраховать себя и стимулировать своих солдат. Ещё одно объяснение: кризис ВСУ, который таким образом Залужный пытается пережить.

Валерий Залужный. Фото © Flickr / Trusted Sources Information War Ukraine Telegram

— Этот вопрос призван легализовать практику расстрелов на месте, с тем чтобы стабилизировать состав так называемой украинской армии. Поскольку она испытывает очень сильный некомплект кадров. Это признавалось и Залужным в его публичных заявлениях, и в докладе Конгресса США, в котором упоминались очень большие потери и исчерпание подготовленных военных кадров у Украины. Судя по всему, это показатель наступления серьёзного кризиса так называемой украинской армии, что внушает надежду на близость победы. Эти меры направлены на стабилизацию ситуации в ВСУ и сокращение убыли личного состава, которая становится критической проблемой. Это признал и сам Залужный, и его американское руководство, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что между Зеленским и Залужным наблюдается давняя пикировка. И если на главкома ставят американцы, то Зеленский находится под влиянием британцев. Вся информация по военным действиям, данные разведки, работа со штабами НАТО идёт через Залужного, а руководят этой работой в НАТО американцы. Но Залужный не раз указывал на разные вещи, приведшие к потерям. Это попадало в публичное пространство, в ответ президент Украины пытался организовать репрессии или свалить вину на главкома. Главнокомандующий с точки зрения популизма выглядит в этой позиции значительно лучше, чем президент Украины. Фактически предложение Залужного — это сталинский приказ "Ни шагу назад!", а вброс в СМИ — элемент политической борьбы.

— В принципе, дезертирство в украинской армии наблюдается, только непонятно, в каких масштабах. Если рассматривать с этой точки зрения, то такое явление имеет масштабный характер, потому требуется подобный приказ. Ну а с другой стороны, каждый солдат сейчас на счету, и в ВСУ понимают, что Россия подготовилась к зимней кампании лучше. Поэтому максимально попытаются удержать тех военнослужащих, которых они мобилизовали или привлекли наёмников. Заградотряды у них действуют и так, теперь будут преследовать тех, кто покинул место боя. Может, даже будут искать их на территории страны, отлавливать и возвращать на фронт, — обращает внимание Леонков.

Авторы Елена Стафеева