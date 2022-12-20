Каких сценариев опасается американский ВПК в конфликте на Украине Почему ВПК США испугался завершения украинского аттракциона и на какие сценарии развития событий пытается поставить. 14659 14659 Новая партия военной помощи из США доставлена в Киев. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Оружейной вечеринкой окрестили в западных умеренных СМИ празднование 31-й годовщины создания ВСУ, которое состоялось в украинском посольстве в США. Приём в диппредставительстве был организован крупнейшими американскими производителями оружия.

Логотипы военных подрядчиков Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin были изображены на приглашении в качестве спонсоров мероприятия под официальными украинскими эмблемами и элегантным синим шрифтом, который гласил, что посол Украины и военный атташе "надеются доставить удовольствие", подмечает автор Vox Джонатан Гайер. Сотрудники аналитических центров, которые постоянно посещают аналогичные мероприятия, были удивлены этим фактом. Гайер приводит слова одного из консультантов Фонда Карнеги, который считает, что подобное выглядит некрасиво.

— Украинским дипломатам, вероятно, следует хорошенько подумать о том, как они выглядят, устраивая вечеринки с оборонными подрядчиками, которые наживаются на этой ужасной войне, — отметил консультант.

Политолог-американист Малек Дудаков полагает, что этот скандал, конечно, не затронет большинство американцев и что в целом Вашингтон действует в интересах Украины. Для политического класса и той его части, которая настроена менее ястребино, это неприятный звонок. В том плане, что сторонники продолжения конфликта на Украине перестали соблюдать приличия.

Украинские военнослужащие отрабатывают применение американских гранатомётов. Фото © ТАСС / АР / Pavlo Palamarchuk

— Представители американского ВПК получили достаточно щедрые контракты от Правительства США на восполнение того вооружения, которое отправлено на Украину, но они действительно опасаются того, что в следующем году конфликт закончится. И в этом случае Пентагон изменит свою политику и откажется от заказов, так как они потеряют актуальность. А наращивать в такой ситуации производственные мощности нет смысла. Поэтому сейчас эта отрасль находится в странной ситуации: с одной стороны, лоббирует продолжение кризиса в Незалежной, с другой, понимая, что такие усилия могут потерпеть неудачу, опасается, что тогда ВПК начнёт нести серьёзные убытки, — говорит Малек Дудаков.

Американист добавил, что часть корпораций надеются получить контракты от других стран, которые начинают повышать свои военные расходы. Среди них Польша, Германия и ряд других государств. Но и они могут пересмотреть планы, в случае если на Украине разрешится конфликт.

Сценарий неоколониализации России

По сути, риторика главы Белого дома, предполагающая откат Российской армии на границы до 24 февраля 2022 года, как и её более мягкая версия о проведении повторных референдумов на территориях новых российских регионов, включая Крым, направлена на продолжение украинского конфликта, поскольку неприемлема для России. Подобные идеи сравнимы с запуском развала страны. Так как включение новых территорий в состав РФ проведено на основе референдумов, закреплено в конституции и пересмотр этого решения автоматически запускает распад России.

Поэтому Москва не примет этот сценарий, что для США будет означать продолжение конфликта в Незалежной и выжидание более выгодных диспозиций.

Отложенное нападение

Западные эксперты обсуждают идею возможной заморозки конфликта на существующих границах, что означает перестройку и усиление украинской армии для продолжения нападения на Россию в будущем. Актуальный для ВПК сценарий, подразумевающий продолжение заказов на производство вооружения. В то же время ему угрожает внутрипартийная американская борьба за власть.

Об этом уже пишет Politico. По мнению издания, Белый дом боится сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в Конгрессе США. Он готовится к новым вызовам, связанным с зимой на Украине и приходом большинства республиканцев в палату представителей, обещающих ограничить финансирование Киева.

Время работает на Россию/США

О том, что время работает на Россию и США, не раз писали и российские, и западные политологи, трактуя события в свою пользу. И если в случае России это продолжение спецоперации на Украине и достижение её целей, то Америка надеется ослабить нас экономически, а затем и политически, попытавшись устроить госпереворот.

The American Conservative пишет, что Белый дом утверждает, будто Киев побеждает Россию, однако факты на поле боя показывают обратное. Автор заметки отмечает, что потери ВСУ в десять раз больше официально объявленных.

— Даже самые сильные сторонники этого кровавого и ненужного конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть. Основные СМИ и администрация Байдена до тошноты утверждают, что Украина побеждает Россию. Но этому не соответствуют факты. Американские ястребы знают, что их циничная украинская политика не смогла изгнать Россию с Украины. К сожалению, именно украинцы страдают от огромной стоимости этого провала внешней политики. Их нация разрушена ради и по инициативе глобалистской американской империи, — размышляют консерваторы.

Ядерный конец

— Америка не может дать Украине столько оружия, чтобы началась ядерная война, — утверждает 19FortyFive, — подобные действия подвергнут национальную безопасность США неприемлемому риску.

Автор издания напоминает про слова главкома ВСУ Залужного в интервью The Economist о необходимости передачи Украине 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц "для успешного наступления" и заявление Зеленского о выходе к границам Украины 1991 года. В случае попытки вернуть Крым военным путём эти действия приведут к тому, что Россия может ответить применением тактического ЯО.

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— Жизненно важные интересы США несинонимичны национальным интересам Украины, — резюмирует автор 19FortyFive. — Поэтому Байден обязан обеспечить помощь Киеву, не подвергая американскую нацию смертельному риску. Если военная поддержка Украины создаёт высокий риск применения Россией ядерного оружия, мы не должны заходить так далеко, чтобы наше собственное население и союзники не были втянуты в войну без победы.

Но, продолжая насыщение ВСУ оружием, Вашингтон продолжает создавать риск эскалации по линии РФ – НАТО, следуя стратегической линии: превратить Европу в колонию — сделать то же самое и с Россией.

Авторы Елена Стафеева