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СМИ выяснили, почему Запад сокращает поставки вооружения Украине

Западные СМИ лоббируют новые поставки вооружений для Киева.

Опубликовано 13 декабря 2022, 23:40
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Обложка © Shutterstock / Seneline

Обложка © Shutterstock / Seneline

Financial Times сообщает, что у Киева истощаются запасы ракет для С-300 и "Буков". ВСУ приходится стрелять двумя ракетами по одной российской, чтобы повысить шансы на её перехват своими "устаревающими комплексами". Закупка дополнительных ракет, которые производятся в России, невозможна, а найти на глобальном рынке их оказалось не так уж и просто. Представители Украины заявляют, что из-за истощения запасов необходимы сотни единиц ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS.

Таким образом британское издание на подхвате у европейского ВПК объясняет, что пора переправлять Киеву новое вооружение. При этом в Вашингтоне Конгресс сражается с Пентагоном за право раздать со своих складов на старом континенте устаревшую технику. Напомним, генерал Марк Милли считает, что если отправить вооружение украинцам, то в случае необходимости у США и Европы не останется возможности мгновенно реагировать на опасность.

Темпы военной помощи США Украине снизились ещё летом. На Капитолийском холме обеспокоены тем, что Соединённые Штаты сдерживают оружие для общеевропейского конфликта между НАТО и Россией, — пишет Foreign Policy.

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Один из помощников конгрессмена сказал журналисту FP фразу: "Мы измеряем реальность, которой больше не существует", — она и вынесена в заголовок. Более того, как сообщает издание, "военные и оборонные чиновники США неоднократно заявляли законодателям на недавних брифингах, что пороговые значения боеприпасов, предусмотренные военными планами Пентагона, например для возможной войны США и НАТО с Россией, <...> мешают США отправить больше боеприпасов на Украину".

О том, что "НАТО не хочет лезть в грязный окоп", пишет сербская газета "Печат", отмечая, что антироссийские санкции и пропаганда больше влияют на Запад, а не на Россию.

Недавние жуткие ролики, которые распространили западные СМИ о "храбрых украинцах" под Бахмутом, на самом деле не об украинской пропаганде. Сравнивая, неслучайно, сцены из восточноукраинского города Бахмута, который ныне подчиняется России и её Донецкой Народной Республике, с идентичными сценами с поля франко-германских сражений в Первую мировую войну, журналисты словно хотели напугать западную аудиторию ужасающими изображениями того ада, в котором находятся украинские силовики. Деревья, вершины которых были срезаны взрывами и осколками, траншеи, полные серой грязи и ледяной воды, где лежат и прячутся солдаты, у которых, наверное, только один вопрос: выберутся ли они когда-нибудь из этой ямы и в каком состоянии, — напоминают сербы.

Западные СМИ заметили лишь тенденции, выясняя причины уменьшения помощи Украине. Достижением последних месяцев стало реальное сокращение западных поставок вооружений. Они осуществляются в меньшем количестве, чем уничтожается на фронте в течение недели. В результате в ВСУ усиливается дефицит тяжёлого вооружения, а Киев не имеет возможности оперативно отремонтировать выведенные из строя танки и бронемашины из-за уничтожения большинства предприятий ВПК и перебоев с электроэнергией. Эксперты считают, что сохранение подобных темпов потерь вооружения приведёт к тому, что в большинстве украинских подразделений к весне останутся только автомобили с установленными на них миномётами или системами залпового огня. При высокой манёвренности такие машины не имеют боевой защиты, что означает автоматическое увеличение безвозвратных потерь ВСУ.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов
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