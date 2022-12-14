СМИ выяснили, почему Запад сокращает поставки вооружения Украине Западные СМИ лоббируют новые поставки вооружений для Киева. 11017 11017 Обложка © Shutterstock / Seneline

Financial Times сообщает, что у Киева истощаются запасы ракет для С-300 и "Буков". ВСУ приходится стрелять двумя ракетами по одной российской, чтобы повысить шансы на её перехват своими "устаревающими комплексами". Закупка дополнительных ракет, которые производятся в России, невозможна, а найти на глобальном рынке их оказалось не так уж и просто. Представители Украины заявляют, что из-за истощения запасов необходимы сотни единиц ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS.

Таким образом британское издание на подхвате у европейского ВПК объясняет, что пора переправлять Киеву новое вооружение. При этом в Вашингтоне Конгресс сражается с Пентагоном за право раздать со своих складов на старом континенте устаревшую технику. Напомним, генерал Марк Милли считает, что если отправить вооружение украинцам, то в случае необходимости у США и Европы не останется возможности мгновенно реагировать на опасность.

— Темпы военной помощи США Украине снизились ещё летом. На Капитолийском холме обеспокоены тем, что Соединённые Штаты сдерживают оружие для общеевропейского конфликта между НАТО и Россией, — пишет Foreign Policy.

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Один из помощников конгрессмена сказал журналисту FP фразу: "Мы измеряем реальность, которой больше не существует", — она и вынесена в заголовок. Более того, как сообщает издание, "военные и оборонные чиновники США неоднократно заявляли законодателям на недавних брифингах, что пороговые значения боеприпасов, предусмотренные военными планами Пентагона, например для возможной войны США и НАТО с Россией, <...> мешают США отправить больше боеприпасов на Украину".

О том, что "НАТО не хочет лезть в грязный окоп", пишет сербская газета "Печат", отмечая, что антироссийские санкции и пропаганда больше влияют на Запад, а не на Россию.

— Недавние жуткие ролики, которые распространили западные СМИ о "храбрых украинцах" под Бахмутом, на самом деле не об украинской пропаганде. Сравнивая, неслучайно, сцены из восточноукраинского города Бахмута, который ныне подчиняется России и её Донецкой Народной Республике, с идентичными сценами с поля франко-германских сражений в Первую мировую войну, журналисты словно хотели напугать западную аудиторию ужасающими изображениями того ада, в котором находятся украинские силовики. Деревья, вершины которых были срезаны взрывами и осколками, траншеи, полные серой грязи и ледяной воды, где лежат и прячутся солдаты, у которых, наверное, только один вопрос: выберутся ли они когда-нибудь из этой ямы и в каком состоянии, — напоминают сербы.

Западные СМИ заметили лишь тенденции, выясняя причины уменьшения помощи Украине. Достижением последних месяцев стало реальное сокращение западных поставок вооружений. Они осуществляются в меньшем количестве, чем уничтожается на фронте в течение недели. В результате в ВСУ усиливается дефицит тяжёлого вооружения, а Киев не имеет возможности оперативно отремонтировать выведенные из строя танки и бронемашины из-за уничтожения большинства предприятий ВПК и перебоев с электроэнергией. Эксперты считают, что сохранение подобных темпов потерь вооружения приведёт к тому, что в большинстве украинских подразделений к весне останутся только автомобили с установленными на них миномётами или системами залпового огня. При высокой манёвренности такие машины не имеют боевой защиты, что означает автоматическое увеличение безвозвратных потерь ВСУ.

Авторы Дмитрий Шестопалов