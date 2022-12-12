Что-то готовится: Для чего США поджигают сербский кейс Кто на Западе заинтересован в новом конфликте на территории Европы и почему Брюссель на стороне Приштины, а не Белграда. 12 декабря, 17:57 Фото © ТАСС / AP / Bojan Slavkovic

Конфликт в Косове выходит на другие обороты. После ареста бывшего полицейского-серба косовские сербы соорудили баррикады. Ночью в приграничную Рашку прибыла сербская десантная бригада. Глава Сербии Александр Вучич заявил, что Белград запросит у НАТО разрешение на ввод в Косово сербских силовиков. Лидер партии косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич объявил, что из-за сложности ситуации в Косове и Метохии был сформирован кризисный штаб, в школах остановлено обучение. Перепалка министров Германии и Сербии о приемлемости возвращения определённого количества сербских сил безопасности в Косове означает, что Брюссель встал на сторону Приштины, вынуждая Белград признать непризнанную республику, считают эксперты.

ВС Сербии перебрасывают технику к границе с непризнанным Косовом. Видео © Телеканал "Звезда"

— Речь идёт о том, чтобы в данной ситуации в Европе, пользуясь геополитическими обстоятельствами — а Косово является частью всей этой цепочки, — решить вопрос с Косовом раз и навсегда в антисербском ключе, обеспечить независимость и вынудить президента Вучича признать Косово, — отметил в интервью СМИ посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

США пытаются создавать напряжённость в других регионах, помимо Украины, для того, чтобы нивелировать проблему с разгромом проамериканских сил под Артёмовском, раскачивается ситуация вокруг Тайваня и Косова. Кроме того, Вашингтон надеется заставить Россию и Белоруссию распылить свои силы и создать на Балканах новый антироссийский фронт. Однако им это не удастся. Проамериканские группировки в разных регионах мира будут последовательно подавлены и там наведут порядок Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба

Сербия призывает страны ЕС, не признавшие Косова, помешать Приштине подать заявку на вступление в объединение. О том, что албанцы готовят провокации против миротворцев в Косове, заявил глава Минобороны Сербии. Ситуация раскаляется. Для Белграда это означает конец 1200-летней истории сербской государственности. Сейчас косовары при поддержке Запада показательно готовятся добивать последние остатки сербских жителей.

Фото © ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Белград обладает военной силой, чтобы ответить, но в то же время понимает, что на стороне Косова выступит коллективный Запад и это будет новый 1999 год. Ранее Лайф писал, что если год назад Приштина только готовилась к атаке, то теперь может быть поддержана НАТО в новом витке застаревшего конфликта. И участие в войне могут принять международные силы под руководством НАТО (KFOR), дислоцированные в Косове. Ведь не зря же альянс накачивал все последние годы режим Приштины оружием.

По словам Никиты Мендковича, разрешением кризиса в Косове является введение независимых миротворческих сил, например ОДКБ или ШОС, которые поддерживали бы нейтральные отношения и с сербским, и с албанским населением. Важно вытеснить из региона различную американскую агентуру, действующую под видом гуманитарных организаций. В отсутствие провокаторов есть шанс добиться разрядки ситуации и определиться с правовым статусом Косова с учётом интересов его жителей.

Авторы Дмитрий Шестопалов