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12 декабря, 13:29

Опубликовано видео переброски сербской военной техники к границе с Косовом

ВС Сербии перебрасывают технику к границе с непризнанным Косовом

Армия и полиция Сербии стягивают силы к границе с непризнанной республикой Косово. Телеканал "Звезда" публикует видео, на котором запечатлено перемещение военной техники в 35 километрах от приграничного посёлка Рашка. Армия государства приведена в повышенную боевую готовность.

ВС Сербии перебрасывают технику к границе с непризнанным Косовом. Видео © Телеканал "Звезда"

Тем временем спецназ непризнанного Косова нарушил предписания и вошёл на территорию сербских районов. В частности, им была занята плотина ГЭС, обеспечивающая водой юг Сербии. На территории электростанции также были сорваны сербские флаги.

Вучич не обращался за помощью к Путину из-за Косова

Вучич не обращался за помощью к Путину из-за Косова

Как уже писал Лайф, очередное обострение в Косове началось с задержания на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией бывшего полицейского сербской национальности. Проживающие там сербы отреагировали на это строительством баррикад и протестами, после чего в регион стянулись силы миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и Международных сил НАТО в Косове (KFOR). В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что запросит право на размещение силовиков на территории края. В Минобороны страны также выразили готовность направить туда силы для защиты сербского меньшинства.

Обложка ©

ТАСС / EPA / VALDRIN XHEMAJ

Матвей Шандрыголов

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