Опубликовано видео переброски сербской военной техники к границе с Косовом

Тем временем спецназ непризнанного Косова нарушил предписания и вошёл на территорию сербских районов. В частности, им была занята плотина ГЭС, обеспечивающая водой юг Сербии. На территории электростанции также были сорваны сербские флаги.

Как уже писал Лайф, очередное обострение в Косове началось с задержания на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией бывшего полицейского сербской национальности. Проживающие там сербы отреагировали на это строительством баррикад и протестами, после чего в регион стянулись силы миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и Международных сил НАТО в Косове (KFOR). В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что запросит право на размещение силовиков на территории края. В Минобороны страны также выразили готовность направить туда силы для защиты сербского меньшинства.