Мог сыграть Кикимору: Шура заявил, что Эльдар Рязанов предлагал ему роль
Певец Шура рассказал, как мог сняться в одном из фильмов Эльдара Рязанова
Обложка © VK / Шура (Александр Медведев) — Официальная группа
Певец Шура мог получить роль в одном из фильмов легендарного советского режиссёра Эльдара Рязанова. Об этом артист рассказал в беседе с "Газетой.ru".
"У меня до сих пор лежит папка сантиметров 15 — большой сценарий от великого Эльдара Рязанова, который предлагал у него сниматься. Если бы он не ушёл от нас так рано, я бы сыграл в его фильме Кикимору. Я год учил текст: хотя его не так много, но для меня это сложно", — рассказал певец.
По словам Шуры, за свою многолетнюю карьеру артиста он неоднократно отказывался от ролей в кино и спектаклях. И дело даже не в деньгах, которые, как уверяет певец, были немаленькими, а в сценариях, которые даются ему очень тяжело.
"Мне очень сложно учить прозу. Я могу стихи выучить, но прозу — никак! Хоть у меня была пятёрка по русскому языку и литературе, мне это большим трудом давалось", — пояснил артист.
Эльдар Рязанов ушёл из жизни в 2015 году. На счету гениального режиссёра несколько десятков кинокартин, в числе которых легендарные "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Последний, кстати, россияне считают самым новогодним фильмом, показал опрос.