Мог сыграть Кикимору: Шура заявил, что Эльдар Рязанов предлагал ему роль

Певец Шура мог получить роль в одном из фильмов легендарного советского режиссёра Эльдара Рязанова. Об этом артист рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"У меня до сих пор лежит папка сантиметров 15 — большой сценарий от великого Эльдара Рязанова, который предлагал у него сниматься. Если бы он не ушёл от нас так рано, я бы сыграл в его фильме Кикимору. Я год учил текст: хотя его не так много, но для меня это сложно", — рассказал певец.

По словам Шуры, за свою многолетнюю карьеру артиста он неоднократно отказывался от ролей в кино и спектаклях. И дело даже не в деньгах, которые, как уверяет певец, были немаленькими, а в сценариях, которые даются ему очень тяжело.

"Мне очень сложно учить прозу. Я могу стихи выучить, но прозу — никак! Хоть у меня была пятёрка по русскому языку и литературе, мне это большим трудом давалось", — пояснил артист.