В Донецке начали устанавливать главную новогоднюю ёлку ДНР, несмотря на обстрелы ВСУ
В ДНР начали устанавливать главную ёлку республики. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
На центральной площади Донецка к Новому году устанавливают главную ёлку республики. Там решили подготовиться к праздникам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. <...> Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника — новогоднюю ёлку", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Кулемзин отметил, что на прилавках городских магазинов уже появились новогодние подарки и ёлочные украшения, а в витринах и окнах горожан по вечерам горят праздничные гирлянды. Мэр также подчеркнул, что новогодние праздники наступят по расписанию.
"Бомбёжками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать", — добавил градоначальник.
Кстати, в деревне Гряды Московской области срубили главную новогоднюю ёлку страны. Высота дерева равняется 27 метрам, толщина — 56 сантиметрам, а возраст оценивается в 95 лет. Будущий центр притяжения Красной площади выбирался по множеству параметров, имеет ровную крону и образцовый внешний вид.