В Донецке начали устанавливать главную новогоднюю ёлку ДНР, несмотря на обстрелы ВСУ

На центральной площади Донецка к Новому году устанавливают главную ёлку республики. Там решили подготовиться к праздникам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. <...> Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника — новогоднюю ёлку", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Кулемзин отметил, что на прилавках городских магазинов уже появились новогодние подарки и ёлочные украшения, а в витринах и окнах горожан по вечерам горят праздничные гирлянды. Мэр также подчеркнул, что новогодние праздники наступят по расписанию.

"Бомбёжками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать", — добавил градоначальник.