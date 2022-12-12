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12 декабря, 13:08

В Донецке начали устанавливать главную новогоднюю ёлку ДНР, несмотря на обстрелы ВСУ

<p>В ДНР начали устанавливать главную ёлку республики. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/11892" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин </a></p>

В ДНР начали устанавливать главную ёлку республики. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

На центральной площади Донецка к Новому году устанавливают главную ёлку республики. Там решили подготовиться к праздникам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. <...> Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника — новогоднюю ёлку", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Кулемзин отметил, что на прилавках городских магазинов уже появились новогодние подарки и ёлочные украшения, а в витринах и окнах горожан по вечерам горят праздничные гирлянды. Мэр также подчеркнул, что новогодние праздники наступят по расписанию.

"Бомбёжками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать", — добавил градоначальник.

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Кстати, в деревне Гряды Московской области срубили главную новогоднюю ёлку страны. Высота дерева равняется 27 метрам, толщина — 56 сантиметрам, а возраст оценивается в 95 лет. Будущий центр притяжения Красной площади выбирался по множеству параметров, имеет ровную крону и образцовый внешний вид.

Николь Вербер

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