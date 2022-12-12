МГЕР и "Волонтёрская рота" организуют новогодние ёлки для детей в новых регионах России
Для детей из новых регионов России в этом году будут организованы праздничные новогодние мероприятия. В роли добрых волшебников выступят активисты "Молодой гвардии Единой России", а также представители "Волонтёрской роты". Об этом рассказали в пресс-службе партии.
В Мариуполе, Новоазовске, Мелитополе, Токмаке и Энергодаре и других городах новогодние ёлки состоятся уже на этой неделе, чтобы подарить взрослым и детям положительные эмоции, которых им так не хватало. Кроме этого, каждому ребёнку вручат сладкий подарок.
"Планируем вручить детям более двух тысяч сладких подарков. Конечно, не оставим без внимания школы и больницы. Поздравим учителей и врачей", — сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак приняли участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Политики сняли с новогоднего дерева шары с детскими мечтами, которые им предстоит воплотить в реальность.
ТАСС / Виталий Белоусов