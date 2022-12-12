Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Днём Конституции

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Конституции и выразил уверенность, что отношения двух стран будут укрепляться во благо будущего их народов.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства, народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с важнейшим государственным праздником — Днём Конституции РФ. <...> Уверен, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться, укрепляться во благо будущего наших народов", — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой президента Абхазии.

Бжания подчеркнул, что Конституция России имеет богатую историю и "претерпела глубокие изменения, отражая особенности каждой эпохи развития государства, подстраиваясь под нужды и цели страны, народа". Он также пожелал Путину и всем россиянам благополучия, мира и процветания.

Также президента и граждан России поздравил глава Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Он отметил, что "принятая в переломное для страны время конституция стала надёжной основой для укрепления единства государства и послужила фундаментом для возрождения страны".

"В нынешних сложных геополитических условиях неуклонное следование принципам и нормам конституции определяет последовательные действия, направленные на защиту национальных интересов, жизни и достоинства соотечественников, укрепление суверенитета, поступательное развитие России, отстаивание исторической правды и верность цивилизационным ценностям", — говорится в письме.

Гаглоев добавил, что "патриотический подъём и сплочение граждан ради Отечества являются наглядным свидетельством общенародной поддержки реализуемого под руководством Владимира Путина курса страны и достойным ответом на предпринимаемые в отношении России недружественные действия". Глава Южной Осетии пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успеха во всех стремлениях на благо страны, а россиянам — добра, благополучия и процветания.