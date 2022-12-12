В ВВС Украины пожаловались на неспособность ПВО сбивать "Искандеры"
В Киеве признали, что ПВО Украины не способна сбивать баллистические ракеты
Спикер Воздушных сил Вооружённых сил (ВВС) Украины Юрий Игнат пожаловался на неспособность систем ПВО, которые стоят на вооружении Незалежной, уничтожать баллистические ракеты. По его словам, речь идёт в том числе о российских "Искандерах" и С-300.
"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — сказал представитель ВВС, слова которого приводит украинское издание "Вести.ua".
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом пожаловался на уничтожение более половины инфраструктуры страны. Лидер Незалежной поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты ещё работающих энергообъектов".
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