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12 декабря, 11:03

В Киеве признали, что ПВО Украины не способна сбивать баллистические ракеты

Системы ПВО, которые стоят на вооружении Украины, не способны уничтожать баллистические ракеты. Об этом заявил представитель командования ВВС страны Юрий Игнат.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — приводит его слова украинское издание "Вести.ua".

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Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом пожаловался на уничтожение более половины инфраструктуры страны.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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