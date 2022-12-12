Спикер Воздушных сил Вооружённых сил (ВВС) Украины Юрий Игнат пожаловался на неспособность систем ПВО, которые стоят на вооружении Незалежной, уничтожать баллистические ракеты. По его словам, речь идёт в том числе о российских "Искандерах" и С-300.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — сказал представитель ВВС, слова которого приводит украинское издание "Вести.ua".