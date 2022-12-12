Кровавая посылка пришла в Посольство Украины в Греции
В Посольство Украины в Греции прислали окровавленную посылку
Очередная подозрительная посылка была доставлена в Посольство Украины в Греции. Как сообщил в своих соцсетях пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко, представительство получило окровавленный конверт.
"Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген", — написал он.
Дипломат уточнил, что греческая полиция уже начала проверку, а также добавил, что подобные инциденты произошли уже в 17 странах. В украинские посольства и консульства поступили уже 33 "угрозы", подчеркнул Николенко.
Последним "сюрприз" получило Посольство Украины в Румынии. До этого в Испании полицейские изъяли три конверта, адресованные консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в которых были глаза животных. При этом посольство Незалежной в Астане даже пригрозили взорвать.
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