Кровавая посылка пришла в Посольство Украины в Греции

Очередная подозрительная посылка была доставлена в Посольство Украины в Греции. Как сообщил в своих соцсетях пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко, представительство получило окровавленный конверт.

"Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген", — написал он.