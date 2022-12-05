Полиция Испании изъяла три пакета с глазами животных, адресованные украинским дипмиссиям

В Испании полицейские изъяли три конверта, адресованные консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в которых были глаза животных. Об этом сообщил спикер МИД Незалежной Олег Николенко.

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы Посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в соцсетях.

По словам Николенко, в настоящее время уже известно о 21 случае угроз украинским дипмиссиям в 12 странах.