Полиция Испании изъяла три пакета с глазами животных, адресованные украинским дипмиссиям
В Испании полицейские изъяли три конверта, адресованные консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, в которых были глаза животных. Об этом сообщил спикер МИД Незалежной Олег Николенко.
"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы Посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в соцсетях.
По словам Николенко, в настоящее время уже известно о 21 случае угроз украинским дипмиссиям в 12 странах.
Ранее Лайф сообщал, что посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных. Речь идёт о дипмиссиях в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе, Кракове, а также консульстве в чешском Брно.
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