Шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные письма с глазами животных

Шесть украинских дипломатических миссий в Европе получили окровавленные пакеты, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко. Речь идёт о посольствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе, Кракове, а также консульстве в чешском Брно.

"В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", — заявил он.

При этом дипмиссия в Брно была эвакуирована, а сама находка, по словам правоохранителей, напоминает ту, что была сделана в Испании несколькими днями ранее.