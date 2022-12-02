Шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные письма с глазами животных
В МИД Украины сообщили о поступлении писем с глазами животных в европейские посольства
Шесть украинских дипломатических миссий в Европе получили окровавленные пакеты, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко. Речь идёт о посольствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе, Кракове, а также консульстве в чешском Брно.
"В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", — заявил он.
При этом дипмиссия в Брно была эвакуирована, а сама находка, по словам правоохранителей, напоминает ту, что была сделана в Испании несколькими днями ранее.
"Речь идёт о подозрительном предмете, на месте выясняют, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы шесть его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", — сообщил представитель местной полиции Давид Халоупка.
Ранее Посольство Украины в Мадриде получило бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.
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