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2 декабря, 12:05
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Шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные письма с глазами животных

В МИД Украины сообщили о поступлении писем с глазами животных в европейские посольства

Шесть украинских дипломатических миссий в Европе получили окровавленные пакеты, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко. Речь идёт о посольствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе, Кракове, а также консульстве в чешском Брно.

"В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", заявил он.

При этом дипмиссия в Брно была эвакуирована, а сама находка, по словам правоохранителей, напоминает ту, что была сделана в Испании несколькими днями ранее.

"Речь идёт о подозрительном предмете, на месте выясняют, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы шесть его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", сообщил представитель местной полиции Давид Халоупка.

В Испании не нашли признаков причастности России к отправке посылок со взрывчаткой

В Испании не нашли признаков причастности России к отправке посылок со взрывчаткой

Ранее Посольство Украины в Мадриде получило бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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