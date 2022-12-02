Труп мужчины с пакетом на голове затопил кровью жителей московской квартиры

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили труп мужчины. Тело пролежало несколько дней, из-за чего соседи сперва стали жаловаться на неприятный запах, а позже по стенам одной из квартир вовсе начала сочиться кровь.

Всё началось ещё пять дней назад, когда жительница одной из квартир на четвёртом этаже дома по улице Люблинской почувствовала неприятный запах, который с каждым днём становился всё сильнее. На пятый день он стал совсем невыносимым, а с потолка начала капать настоящая кровь. О случившемся москвичка рассказала своему парню, который вызвал стражей порядка.

В Москве мёртвый мужчина затопил соседей кровью. Видео © SHOT

Он рассказал Лайфу, что после вскрытия злополучной квартиры на полу в ванной комнате было найдено тело 38-летнего мужчины с замотанным скотчем пакетом на голове. Личность его пока не установлена. Подробности случившегося выясняются, однако уже ясно, что труп пролежал там около недели.