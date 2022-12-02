Минобороны узнало о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине
Постпред РФ при ОЗХО заявил о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине
Минобороны РФ заполучило сведения о том, что американские контрактники помогают готовить провокации с химоружием на Украине. Планы Вашингтона раскрыл в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Мы с опорой на материалы МО РФ рассылаем ноты, предупреждаем государства-участники [Конвенции о запрещении химического оружия] о готовящихся провокациях, причём предоставляем конкретную информацию: где, что, какие шаги будут предприниматься. Даже указываем на американских контрактников, которые помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях", — уточнил дипломат.
По его словам, США пытаются отрицать причастность к подготовке и пытаются обвинить Россию в дезинформации. Версия Вашингтона заключается в том, что Москва якобы сама собирается "что-то подорвать, а потом возложить ответственность на украинцев".
"Что касается контрактников своих, то они говорят, что это честные, благородные гуманитарии, которые только и занимаются гуманитарной помощью", — объяснил Шульгин.
Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали ООН задействовать механизм статьи 6 Конвенции о биологическом оружии из-за американских биолабораторий на Украине.
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