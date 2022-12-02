Выманил у девушек 23 млн: В Москве вычислили и отправили в колонию афериста с Mamba

Бутырский суд Москвы отправил в колонию на пять лет брачного афериста, который вместе с женой обманул трёх женщин, выманив у них более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, своих жертв Нодиржон Рахманов находил через приложение для знакомств Mamba. Там он втирался женщинам в доверие, "сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений", а затем выманивал у девушек деньги.

Предлогом было то несуществующее онкологическое заболевание, то планы по созданию бизнеса — якобы он собирался устраивать спортивные соревнования. При этом его жена и сообщница Ольга Рахманова помогала ему проводить аферы, представляясь его сестрой.

Суд назначил Рахманову пять лет колонии общего режима, соучастница получила четыре года условно. По решению суда, все похищенные деньги им придётся вернуть.