Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Москва не ждёт уменьшения спроса на экспорт российской нефти в декабре после введения Европой эмбарго, так как топливо востребовано на мировых рынках. Как подчеркнул в беседе с журналистами вице-премьер России Александр Новак, дело в том, что поставки были законтрактованы ещё в конце октября – начале ноября.

"Контракты реализуются. Что касается января, сейчас идёт контрактация. Посмотрим, как она будет происходить. Конечно, много неопределённостей, но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках. И мы считаем, что она будет пользоваться спросом", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли снижение добычи нефти в России в декабре и позднее после введения эмбарго.