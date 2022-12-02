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2 декабря, 11:10

Россия не ожидает снижения экспорта нефти после введения эмбарго

Новак: Эмбарго ЕС не должно сильно повлиять на добычу нефти в декабре

Москва не ждёт уменьшения спроса на экспорт российской нефти в декабре после введения Европой эмбарго, так как топливо востребовано на мировых рынках. Как подчеркнул в беседе с журналистами вице-премьер России Александр Новак, дело в том, что поставки были законтрактованы ещё в конце октября – начале ноября.

"Контракты реализуются. Что касается января, сейчас идёт контрактация. Посмотрим, как она будет происходить. Конечно, много неопределённостей, но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках. И мы считаем, что она будет пользоваться спросом", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли снижение добычи нефти в России в декабре и позднее после введения эмбарго.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены — до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите — в 60 долларов за баррель.

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Shutterstock

Оксана Попова

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