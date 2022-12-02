Экс-агент ЦРУ Сноуден собирается отправить детей в российскую школу
Адвокат Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США и ЦРУ Эдвард Сноуден общается на английском и русском языках. Последним он владеет не в совершенстве, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
"Общались на английском, на русском. Он говорит на русском не сказать что в совершенстве, но и на русском тоже общаемся", — рассказал Кучерена РИА "Новости".
Супруга Сноудена знает русский на том же уровне. При этом юрист отметил, что дети четы будут ходить в российские сады и школы. По его словам, пока они слишком маленькие для этого.
Ранее стало известно, что Сноуден получил российский паспорт. РФ дала экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013 года он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете.
ТАСС / Артём Геодакян