Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Имя Сноудена прогремело на весь мир после того, как в июне 2013 года он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Понимая, что американские власти будут его преследовать, экс-сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России.