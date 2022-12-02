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2 декабря, 09:50

Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Да, получил, принял присягу", цитирует Кучерену ТАСС.

Также, по его данным, заявление на получение гражданства РФ подаёт и жена Сноудена.

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Имя Сноудена прогремело на весь мир после того, как в июне 2013 года он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Понимая, что американские власти будут его преследовать, экс-сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России.

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ТАСС / imago / Eibner Europa

Александра Вишнякова

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