Польза и вред бега зимой: 5 аргументов за и 5 против

У зимнего бега есть множество плюсов, однако неподготовленным лучше повременить с такими пробежками. Как забеги в морозное время года помогают держать организм в тонусе, рассказал в беседе с Лайфом врач-терапевт и кардиолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Михаил Иормарк.

"Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее. Во-первых, зимой в воздухе содержится на 25–30% больше кислорода, чем в летнее время, что облегчает дыхание во время бега и очень полезно для всей лёгочной системы", — объясняет кардиолог.

Иормарк отмечает, что в морозном воздухе содержится большое количество отрицательно заряженных частиц, которые повышают работоспособность и укрепляют нервную систему. Кроме этого, идёт закаливание организма. Со временем тело адаптируется к холоду, человек обретает способность с лёгкостью переносить низкие температуры, что повышает иммунитет.

"Во время бега кровь насыщается кислородом, в результате чего снижается риск закупорки сосудов и улучшается работа сердца. Кардионагрузки помогают сбросить лишний вес, а чем ниже температура, тем выше расход калорий. Но важно не переусердствовать и не заниматься при очень низких температурах", — предупредил эксперт.

Однако новичкам в беге лучше воздержаться от зимних тренировок. Такая практика нанесёт вред, поскольку организм не адаптировался к физическим нагрузкам. Среди других противопоказаний к зимнему бегу — перенесённый инфаркт, инсульт, проблемы опорно-двигательного аппарата, варикозное расширение вен, поделился доктор.

Также высок риск получить травму на скользкой поверхности, поэтому врач рекомендует бегать при температуре минус пять-шесть градусов и перед выходом на улицу обязательно делать разминку для разогрева мышц. Также важно следить за потоотделением, иначе есть риск получить простуду.

"Темп должен быть умеренным. Конечно же, лучше выбирать места, где меньше загазованность: парки, леса, выбирать светлое время суток", — заключил собеседник Лайфа.