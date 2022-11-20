Тренер назвал лучший возраст, чтобы встать на сноуборд

С наступлением зимы и у взрослых, и у детей появляется больший интерес к зимним видам спорта, например, катанию на лыжах или сноуборде. К последнему россияне тяготеют больше: это показали последние опросы. Но с какого возраста можно начать тренировки детям, чтобы в юности уже стоять на доске профессионально? На этот вопрос Лайфу ответил тренер по сноубордингу Дмитрий Майоров.

Если юный спортсмен проявляет к доске интерес, то опытный тренер обязательно поможет ему в этом деле Фото © Unsplash

По его словам, в рекомендациях некоторых горнолыжных школ указано, что тренировки с детьми рекомендуется проводить с семи лет. Однако тренер с этим советом не согласен. Он считает, что ребёнку нужно начинать заниматься тогда, когда он физически окрепнет: не тренироваться, а именно пробовать. Если юный спортсмен проявляет к доске интерес, то опытный тренер обязательно поможет ему в этом деле.

"Необходимо многие упражнения заменить на анимационные действия. В основном ребёнок копирует поведение родителей, поэтому если они катают на доске, то и ребёнок будет стремиться кататься. Тренировка не должна превышать 40 минут, но это индивидуально. Бытует мнение, что ребёнок на сноуборде неправильно формирует осанку. Я считаю, бред, так как 40-минутная тренировка не может повлиять на это", — подчеркнул Майоров.

Для занятий с ребёнком нужно нанять опытного и понимающего тренера, который найдёт подход к ученику Фото © Unsplash

Специалист объяснил, что дети проявляют интерес к сноубордингу из-за его простоты. Так, для занятий используется удобная обувь, движение происходит без палок, а ещё сноуборд очень похож на скейтборд. К тому же данным видом спорта можно заниматься всей семьёй, резюмировал тренер.