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20 ноября, 12:49
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Площадь трёх вокзалов в Москве заволокло дымом из-за мощного пожара

<p>В центре Москвы горит здание возле Ярославского вокзала. Фото © VK / <a href="https://vk.com/nrnews24?z=photo-194944166_457520239/album-194944166_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nr</a></p>

В центре Москвы горит здание возле Ярославского вокзала. Фото © VK / Nr

В Москве начался пожар в здании на Комсомольской площади. Спасатели уже выехали к месту ЧП, сообщили в столичном главке МЧС России. Информация о пострадавших уточняется, известно о семи эвакуированных.

В Москве начался пожар в здании на Комсомольской площади. Видео © VK / Москва с огоньком / Москва. Город новостей / Из окна электрички Ярославского направления

"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", указано в заявлении.

По данным источника Лайфа, огонь охватил часть отдельно стоящего здания, где находится цветочный магазин. Предположительно, внутри могут быть люди. На публикуемых в Сети кадрах видны клубы дыма, который заволакивает близлежащие районы. Паники нет, хотя рядом вокзал и большое число прохожих. Причины пожара выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось. Момент ЧП попал на камеры наблюдения.

Татьяна Миссуми

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