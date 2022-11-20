Площадь трёх вокзалов в Москве заволокло дымом из-за мощного пожара
В центре Москвы горит здание возле Ярославского вокзала. Фото © VK / Nr
В Москве начался пожар в здании на Комсомольской площади. Спасатели уже выехали к месту ЧП, сообщили в столичном главке МЧС России. Информация о пострадавших уточняется, известно о семи эвакуированных.
В Москве начался пожар в здании на Комсомольской площади. Видео © VK / Москва с огоньком / Москва. Город новостей / Из окна электрички Ярославского направления
"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", — указано в заявлении.
По данным источника Лайфа, огонь охватил часть отдельно стоящего здания, где находится цветочный магазин. Предположительно, внутри могут быть люди. На публикуемых в Сети кадрах видны клубы дыма, который заволакивает близлежащие районы. Паники нет, хотя рядом вокзал и большое число прохожих. Причины пожара выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось. Момент ЧП попал на камеры наблюдения.