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Опубликовано 20 ноября 2022, 12:26
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В США назвали истинного виновника СВО и развеяли миф о Путине

Политолог Миршаймер назвал попытки Запада "загнать Россию в угол" причиной СВО

Владимир Путин. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency

Владимир Путин. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency

Страны Запада своими попытками загнать Россию в угол через расширение НАТО на восток вынудили Москву начать специальную военную операцию, а не "имперские амбиции" президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью изданию The New Yorker рассказал политолог Джон Миршаймер.

"Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин империалист", — отметил Миршаймер.

Политолог напомнил: Путин неоднократно заявлял о недопустимости превращения Украины в оплот западных стран, что является экзистенциальной угрозой для всей России.

В США по итогам прошедших выборов усмотрели угрозу Украине
В США по итогам прошедших выборов усмотрели угрозу Украине

Ранее Лайф рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал впечатляющим российское вооружение и заметил, что Украину в этой связи ждёт "суровая зима".

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Артур Белкин
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