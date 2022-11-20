В США назвали истинного виновника СВО и развеяли миф о Путине

Страны Запада своими попытками загнать Россию в угол через расширение НАТО на восток вынудили Москву начать специальную военную операцию, а не "имперские амбиции" президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью изданию The New Yorker рассказал политолог Джон Миршаймер.

"Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин империалист", — отметил Миршаймер.

Политолог напомнил: Путин неоднократно заявлял о недопустимости превращения Украины в оплот западных стран, что является экзистенциальной угрозой для всей России.