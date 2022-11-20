"Свободу Мише!": В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

В Тбилиси на площади у здания Правительства Грузии под лозунгом Freedom for Misha ("Свободу Мише") проходит митинг сторонников отбывающего срок Михаила Саакашвили. Несколько сотен человек требуют от властей разрешить политику выехать за границу для прохождения лечения.

Помимо демонстрантов на месте присутствуют врачи, которые солидарны с их позицией, а также мать политика Гиули Аласания. Обстановка на площади спокойная, на месте дежурит полиция.

Михаил Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью.