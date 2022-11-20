Силуанов заявил, что резолюция ГА ООН о "репарациях" Киеву не имеет юридической силы

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине из-за спецоперации не имеет никакой юридической силы, а скорее является очередным политическим заявлением Запада. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", — подчеркнул он.