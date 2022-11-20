Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 12:07

Силуанов заявил, что резолюция ГА ООН о "репарациях" Киеву не имеет юридической силы

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине из-за спецоперации не имеет никакой юридической силы, а скорее является очередным политическим заявлением Запада. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", подчеркнул он.

Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. В тексте говорится о необходимости сформировать механизм по выплате Россией репараций. Против документа выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров