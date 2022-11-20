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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 12:07
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Силуанов заявил, что резолюция ГА ООН о "репарациях" Киеву не имеет юридической силы

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине из-за спецоперации не имеет никакой юридической силы, а скорее является очередным политическим заявлением Запада. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", подчеркнул он.

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Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. В тексте говорится о необходимости сформировать механизм по выплате Россией репараций. Против документа выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми
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