"Он втягивается": Тренер рассказал, когда Большунов выйдет на пик формы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил нынешнюю готовность трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и рассказал, когда спортсмен выйдет на пик своей формы. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" .

"Он почти не делал скоростную работу из-за травмы, полученной в Ханты-Мансийске. Он втягивается. Нет ничего такого, о чём можно было бы тревожиться. Возвращение к былой форме — дело времени. Когда мы обсуждали план тренировок, говорили, что выход на пик формы к главным стартам — конец февраля – начало марта", — сказал Бородавко.