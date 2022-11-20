"Он втягивается": Тренер рассказал, когда Большунов выйдет на пик формы
Бородавко предсказал выход Большунова на пик формы в феврале-марте 2023 года
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил нынешнюю готовность трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и рассказал, когда спортсмен выйдет на пик своей формы. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Он почти не делал скоростную работу из-за травмы, полученной в Ханты-Мансийске. Он втягивается. Нет ничего такого, о чём можно было бы тревожиться. Возвращение к былой форме — дело времени. Когда мы обсуждали план тренировок, говорили, что выход на пик формы к главным стартам — конец февраля – начало марта", — сказал Бородавко.
Отметим, что в гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа Кубка России Александр Большунов занял четвёртое место.
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