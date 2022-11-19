"Кто хотел, посмотрел": Вяльбе отказалась объясняться из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

"Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации всё было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!" — заявила она.