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19 ноября, 13:28

"Кто хотел, посмотрел": Вяльбе отказалась объясняться из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

Вяльбе отказалась объясняться из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала газете "Спорт-Экспресс" качество трансляции первого этапа Кубка России. Она заявила, что в хакасском посёлке Вершина Тёи, где проходили соревнования, был плохой интернет.

"Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации всё было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!" заявила она.

Напомним, Кубок России по лыжным гонкам стартовал 19 ноября в посёлке Вершина Тёи в Хакасии. Трансляция первых забегов велась с помощью статичной веб-камеры. По официальной информации, причиной тому стало отсутствие технических возможностей для организации более масштабного показа.

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"Наплевательское отношение": Губерниев раскритиковал Вяльбе из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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