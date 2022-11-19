Нападающий Фёдор Чалов уехал из расположения сборной России и не сыграет с Узбекистаном
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов покинул расположение национальной команды и вернулся в столицу. Об этом пишет "Матч ТВ".
Причины принятого решения не уточняются. Таким образом, форвард не сыграет в следующем матче сборной России против команды Узбекистана, который пройдёт в Ташкенте 20 ноября.
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Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе. Фёдор Чалов провёл на поле 45 минут и был заменён на Арсена Захаряна после первого тайма.
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РФС / Михаил Шапаев