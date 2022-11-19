Нападающий Фёдор Чалов уехал из расположения сборной России и не сыграет с Узбекистаном

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов покинул расположение национальной команды и вернулся в столицу. Об этом пишет "Матч ТВ".

Причины принятого решения не уточняются. Таким образом, форвард не сыграет в следующем матче сборной России против команды Узбекистана, который пройдёт в Ташкенте 20 ноября.