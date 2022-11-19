Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 13:15

Нападающий Фёдор Чалов уехал из расположения сборной России и не сыграет с Узбекистаном

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов покинул расположение национальной команды и вернулся в столицу. Об этом пишет "Матч ТВ".

Причины принятого решения не уточняются. Таким образом, форвард не сыграет в следующем матче сборной России против команды Узбекистана, который пройдёт в Ташкенте 20 ноября.

"Неловко читать": Жена Карпина пристыдила российских болельщиков за оскорбления сборной Таджикистана

"Неловко читать": Жена Карпина пристыдила российских болельщиков за оскорбления сборной Таджикистана

Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе. Фёдор Чалов провёл на поле 45 минут и был заменён на Арсена Захаряна после первого тайма.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров