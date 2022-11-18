"Неловко читать": Жена Карпина пристыдила российских болельщиков за оскорбления сборной Таджикистана

Жена главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина раскритиковала поклонников национальной команды, которые позволяли себе оскорбления в адрес сборной Таджикистана после матча с российской командой в Душанбе. Сообщение она опубликовала в своих соцсетях.

"Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Спорт — это и про уважение соперника", — написала супруга наставника национальной команды.