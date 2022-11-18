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18 ноября, 11:39

"Неловко читать": Жена Карпина пристыдила российских болельщиков за оскорбления сборной Таджикистана

Жена Карпина пристыдила российских болельщиков после матча против сборной Таджикистана

Жена главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина раскритиковала поклонников национальной команды, которые позволяли себе оскорбления в адрес сборной Таджикистана после матча с российской командой в Душанбе. Сообщение она опубликовала в своих соцсетях.

Публикация Дарьи Карпиной, адресованная российским болельщикам. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dasha.karpina

Публикация Дарьи Карпиной, адресованная российским болельщикам. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dasha.karpina

"Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Спорт — это и про уважение соперника", — написала супруга наставника национальной команды.

На стадионе в Душанбе пропал свет перед матчем сборных России и Таджикистана

На стадионе в Душанбе пропал свет перед матчем сборных России и Таджикистана

Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по футболу сыграла вничью 0:0 в товарищеском матче против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе. Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября против сборной Узбекистана в Ташкенте.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dasha.karpina

Артур Белкин

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