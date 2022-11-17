Матч Таджикистан – Россия завершился со счётом 0:0

Сборная России по футболу в четверг сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана. Встреча на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась со счётом 0:0.

В составе российской сборной, как уже сообщал Лайф, дебютировали шесть футболистов. Впервые матчи за сборную России провели 33-летний вратарь клуба "Ростов" Сергей Песьяков, 28-летний вратарь московского "Спартака" Александр Селихов, 25-летний защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, его одноклубник на позиции полузащитника 18-летний Сергей Пиняев. Дебют в сборной также состоялся у 26-летнего нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого и 22-летнего полузащитника грозненского "Ахмата" Лечи Садулаева.

Напомним, что 20 ноября, в воскресенье, сборная России проведёт товарищеский матч против команды Узбекистана на центральном стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.