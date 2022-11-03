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3 ноября, 18:01

Футболисты Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России

Стал известен расширенный состав сборной РФ по футболу на ноябрьские сборы

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой впервые вошли в состав сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего на учебно-тренировочный сбор вызваны 37 игроков. При этом из лидера сезона РПЛ "Зенита" вызваны всего четверо футболистов — это Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

В качестве вратарей в сборную вызваны: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов"). Также среди полузащитников, которые вошли в расширенный состав сборной, был назван игрок грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев. Комментируя данную новость, футболист пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба Валерия Карпина.

"Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — мечта каждого футболиста", — поделился Садулаев.

На матче Таджикистана и России ожидают аншлаг, но есть одно условие

На матче Таджикистана и России ожидают аншлаг, но есть одно условие

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Сайт РФС

Наталья Исакова

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