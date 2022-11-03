Футболисты Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой впервые вошли в состав сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего на учебно-тренировочный сбор вызваны 37 игроков. При этом из лидера сезона РПЛ "Зенита" вызваны всего четверо футболистов — это Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

В качестве вратарей в сборную вызваны: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов"). Также среди полузащитников, которые вошли в расширенный состав сборной, был назван игрок грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев. Комментируя данную новость, футболист пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба Валерия Карпина.

"Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — мечта каждого футболиста", — поделился Садулаев.