"Они там не нужны": Чемпион ММА раскритиковал уезжающих из России спортсменов
Чемпион ММА Суриков заявил об отрицательном отношении к уезжающим из России спортсменам
Чемпион мира по ММА и боевым единоборствам Михаил Суриков высказал негативное отношение к спортсменам, покидающим Россию, а также оценил поступок шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, который уехал из Южной Кореи, чтобы поддержать РФ.
Чемпион мира по ММА и боевым единоборствам Михаил Суриков — про убегающих из России спортсменов. Видео © LIFE
"Как можно относиться не только к спортсменам, но и к людям, которые бегут? Конечно, отрицательно, потому что — что их ждёт там? То же самое? Тот же самый бег? Они там никому не нужны будут. Надо быть всегда патриотом своей страны, стоять до конца. Это наша земля, мы должны уметь её отстаивать, какая бы ни была сложная ситуация в жизни. Только вместе, сплотившись, единым кулаком мы сможем победить", — сказал Суриков журналистам в ходе марафона "Знание о героях".
Комментируя отъезд из Южной Кореи олимпийского чемпиона Виктора Ана, Суриков заметил, что тот сделал это для поддержки России. По словам бойца, это совсем другая ситуация.
Суриков добавил, что Россия является островком спасения для всех тех, кому чужды ценности, которые предлагает Запад. Сейчас, указал он, "идёт священная война", которая проходит не только на полях сражения, но и на небе, и внутри каждого из нас. И чтобы победить в войне — нужно победить внутри себя.
Ранее российский сноубордист американского происхождения Уайлд признался, что не собирается уезжать из РФ. Двукратный олимпийский чемпион признался, что он не из тех, кто идёт по лёгкому пути.
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