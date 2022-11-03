"Они там не нужны": Чемпион ММА раскритиковал уезжающих из России спортсменов

"Как можно относиться не только к спортсменам, но и к людям, которые бегут? Конечно, отрицательно, потому что — что их ждёт там? То же самое? Тот же самый бег? Они там никому не нужны будут. Надо быть всегда патриотом своей страны, стоять до конца. Это наша земля, мы должны уметь её отстаивать, какая бы ни была сложная ситуация в жизни. Только вместе, сплотившись, единым кулаком мы сможем победить", — сказал Суриков журналистам в ходе марафона "Знание о героях".