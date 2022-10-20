Экс-американец Уайлд захотел быть в России как никогда раньше
Российский сноубордист американского происхождения Уайлд признался, что не собирается уезжать из РФ
Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил, что не собирается покидать Россию. Двукратный олимпийский чемпион признался, что он не из тех, кто идёт по лёгкому пути.
"Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться. Думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране, как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне. Могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Однако не собираюсь уезжать", — сказал Уайлд в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Спортсмен подчеркнул, что для него сейчас уехать из России — это "убежать от проблемы, вместо того чтобы пытаться её решить". Добавим, что Уайлд завершил карьеру в 2022 году.
Ранее Уайлд признался, что не был удивлён санкциями МОК в отношении наших спортсменов, однако он не согласен с ними. По его словам, на первый план выходят не факты, а самое распространённое, самое популярное мнение.
ТАСС / Сергей Бобылев