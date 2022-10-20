Веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока

Отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области начались после 23 часов 19 октября. Об этом информирует украинский энергохолдинг "ДТЭК" в соцсетях. По его данным, "Укрэнерго" ввела отключения электроэнергии во избежание аварий с 23 часов 24 минут.

Таким образом, веерные отключения электроэнергии стартовали в украинской столице и в Киевской области раньше срока. Накануне, напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии.

В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Также, по сообщению энергетиков, отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время. Отключения в течение суток могут повторяться.

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.