Веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока
"ДТЭК": В Киеве и области отключения электроэнергии начались уже вечером 19 октября
Отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области начались после 23 часов 19 октября. Об этом информирует украинский энергохолдинг "ДТЭК" в соцсетях. По его данным, "Укрэнерго" ввела отключения электроэнергии во избежание аварий с 23 часов 24 минут.
Таким образом, веерные отключения электроэнергии стартовали в украинской столице и в Киевской области раньше срока. Накануне, напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии.
В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Также, по сообщению энергетиков, отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время. Отключения в течение суток могут повторяться.
Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO