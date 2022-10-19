НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 10:17

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

В Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, сообщают в соцсетях власти соответствующих регионов.

"Кировоградская область — воздушная тревога", — говорится в сообщении главы военной администрации Андрея Райковича в телеграм-канале.

Отметим, что аналогичные сообщения появились в телеграм-каналах представителей других регионов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Кривой Рог частично остался без света и воды после удара

Кривой Рог частично остался без света и воды после удара

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооружённые силы продолжили наносить высокоточные удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров