Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

В Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, сообщают в соцсетях власти соответствующих регионов.

"Кировоградская область — воздушная тревога", — говорится в сообщении главы военной администрации Андрея Райковича в телеграм-канале.

Отметим, что аналогичные сообщения появились в телеграм-каналах представителей других регионов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.