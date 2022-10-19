Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
В Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, сообщают в соцсетях власти соответствующих регионов.
"Кировоградская область — воздушная тревога", — говорится в сообщении главы военной администрации Андрея Райковича в телеграм-канале.
Отметим, что аналогичные сообщения появились в телеграм-каналах представителей других регионов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооружённые силы продолжили наносить высокоточные удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau