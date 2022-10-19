Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил удары по энергетическим объектам и объектам управления на Украине и анонсировал новые. По словам политика, теперь "мало не покажется никому".

Как отметил Кадыров, Россия на протяжении долгого времени предупреждала засевшее в Киеве преступное руководство, что конкретные меры в ходе специальной военной "Операции Z" ещё не приняты. По его словам, Украине было дано множество шансов, которые она предпочла упустить.