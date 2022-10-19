Кадыров — об ударах по объектам управления на Украине
Кадыров — об ударах по объектам управления на Украине: "Мало не покажется никому"
Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил удары по энергетическим объектам и объектам управления на Украине и анонсировал новые. По словам политика, теперь "мало не покажется никому".
Как отметил Кадыров, Россия на протяжении долгого времени предупреждала засевшее в Киеве преступное руководство, что конкретные меры в ходе специальной военной "Операции Z" ещё не приняты. По его словам, Украине было дано множество шансов, которые она предпочла упустить.
"Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь всё будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", — написал глава республики в телеграм-канале.
Как писал Лайф, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжались и вчера, 18 октября. При этом советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам ПВО Украины.
ТАСС / Елена Афонина