"Привет из России": Кадыров показал видео "огненного вихря" для украинских военных
Кадыров показал кадры работы российских РСЗО по позициям украинских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале показал работу бойцов роты ОМОН "Ахмат-Грозный", которые обстреливают из систем РСЗО позиции украинских военных.
Кадыров показал кадры работы российских РСЗО по позициям украинских военных. Видео © t.me / Kadyrov_95
"На позициях укронацистов наблюдаются обильные осадки в виде снарядов, любезно выпущенных из реактивных систем залпового огня. Под всемирно известный девиз "Ахмат-Сила" и не менее популярную кавказскую лезгинку наши ребята шлют фашистам горячий привет из России", — написал Кадыров.
Глава республики также отметил позитивное настроение бойцов, которые с улыбающимися лицами "идут напролом и буквально выжигают гнёзда украинских военнослужащих". Оказывать сопротивление, по словам Кадырова, в таком случае не имеет смысла.
"Мы в свою очередь, затаив дыхание, ожидаем новостей о результатах огненного вихря, бушующего на позициях нацистов, зная, что это будет весть об очередной победе союзных войск", — заявил Кадыров.
Ранее Лайф рассказывал, как российские военные уничтожают бойцов ВСУ при подходе к линии Сватово – Кременная на севере ЛНР.
t.me / Kadyrov_95