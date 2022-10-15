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15 октября, 15:36

"Привет из России": Кадыров показал видео "огненного вихря" для украинских военных

Кадыров показал кадры работы российских РСЗО по позициям украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале показал работу бойцов роты ОМОН "Ахмат-Грозный", которые обстреливают из систем РСЗО позиции украинских военных.

Кадыров показал кадры работы российских РСЗО по позициям украинских военных. Видео © t.me / Kadyrov_95

"На позициях укронацистов наблюдаются обильные осадки в виде снарядов, любезно выпущенных из реактивных систем залпового огня. Под всемирно известный девиз "Ахмат-Сила" и не менее популярную кавказскую лезгинку наши ребята шлют фашистам горячий привет из России", — написал Кадыров.

Глава республики также отметил позитивное настроение бойцов, которые с улыбающимися лицами "идут напролом и буквально выжигают гнёзда украинских военнослужащих". Оказывать сопротивление, по словам Кадырова, в таком случае не имеет смысла.

"Мы в свою очередь, затаив дыхание, ожидаем новостей о результатах огненного вихря, бушующего на позициях нацистов, зная, что это будет весть об очередной победе союзных войск", — заявил Кадыров.

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Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Артур Белкин

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