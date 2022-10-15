Мать мотогонщика Виктора Стимана умерла через два дня после его гибели
Мать 22-летнего мотогонщика из Нидерландов Виктора Стимана скончалась через два дня после гибели спортсмена во время заезда в Португалии. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, 59-летняя Флора ван Лимбек скончалась в результате остановки сердца. Трагедия произошла в её доме, прибывшие на место медики не смогли помочь женщине. Стиман погиб 12 октября во время гонки серии Supersport 300 в Португалии.
Ранее Лайф рассказывал о гибели 30-летнего шотландского футболиста Гэвина Стоукса, который погиб в результате ДТП в пригороде Глазго.
Обложка ©
Shutterstock