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15 октября, 15:07

Мать мотогонщика Виктора Стимана умерла через два дня после его гибели

Мать 22-летнего мотогонщика из Нидерландов Виктора Стимана скончалась через два дня после гибели спортсмена во время заезда в Португалии. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, 59-летняя Флора ван Лимбек скончалась в результате остановки сердца. Трагедия произошла в её доме, прибывшие на место медики не смогли помочь женщине. Стиман погиб 12 октября во время гонки серии Supersport 300 в Португалии.

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Ранее Лайф рассказывал о гибели 30-летнего шотландского футболиста Гэвина Стоукса, который погиб в результате ДТП в пригороде Глазго.

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Артур Белкин
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