В Подмосковье загорелся строящийся жилищный комплекс

В строящемся жилищном комплексе "Южная Битца" Ленинского района Московской области вспыхнул сильный пожар. О пострадавших не сообщается. Пользователи Сети делятся кадрами происшествия, на которых видно, как клубы чёрного дыма поднимаются на высоту возводимой многоэтажки и полностью скрывают подъёмный кран.