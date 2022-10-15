В Подмосковье загорелся строящийся жилищный комплекс
В строящемся жилищном комплексе "Южная Битца" Ленинского района Московской области вспыхнул сильный пожар. О пострадавших не сообщается. Пользователи Сети делятся кадрами происшествия, на которых видно, как клубы чёрного дыма поднимаются на высоту возводимой многоэтажки и полностью скрывают подъёмный кран.
Загорелся ЖК в Ленинском районе Подмосковья. Видео © VK / ЖК Государев дом | (форум)
"Загорелась стройплощадка корпуса 11", — уточнили в Telegram-канале ЖК.
Ранее сообщалось, что в одном из корпусов общежития Саратовского государственного медицинского университета произошёл пожар. Как сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим.