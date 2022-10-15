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15 октября, 14:58

В Подмосковье загорелся строящийся жилищный комплекс

В строящемся жилищном комплексе "Южная Битца" Ленинского района Московской области вспыхнул сильный пожар. О пострадавших не сообщается. Пользователи Сети делятся кадрами происшествия, на которых видно, как клубы чёрного дыма поднимаются на высоту возводимой многоэтажки и полностью скрывают подъёмный кран.

Загорелся ЖК в Ленинском районе Подмосковья. Видео © VK / ЖК Государев дом | (форум)

"Загорелась стройплощадка корпуса 11", — уточнили в Telegram-канале ЖК.

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Ранее сообщалось, что в одном из корпусов общежития Саратовского государственного медицинского университета произошёл пожар. Как сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим.

Обложка ©

VK / ЖК Государев дом | (форум)

Татьяна Миссуми

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