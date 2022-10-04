Четыре человека пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Саратове
В одном из корпусов общежития Саратовского государственного медицинского университета произошёл пожар. Как сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, по предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим.
Очевидцы делятся кадрами пожара в общежитии медуниверситета в Саратове. Видео © VK / "Типичный Саратов"
"На месте работают пять медицинских формирований, в том числе одна реанимационная бригада, одна бригада экстренного реагирования, две врачебные бригады и одна фельдшерская бригада областной станции скорой медицинской помощи", — написал он в телеграм-канале.
Точное количество пострадавших и причины происшествия ещё устанавливаются. На месте работают экстренные службы, из горящего корпуса эвакуированы в общей сложности около 200 человек. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из комнат на третьем этаже.
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Кадр из видео VK / "Типичный Саратов"