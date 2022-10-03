Четверо россиян сгорели заживо из-за непотушенной сигареты

В населённом пункте Северомуйске Муйского района Бурятии четверо россиян сгорели заживо в результате пожара в восьмиквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар вспыхнул на втором этаже здания. Прибывшие на место спасательные службы нашли в полностью выгоревшей квартире тела двух женщин и двух мужчин. Одного из жильцов удалось спасти, ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно.

"Предварительная причина — неосторожность при курении", — уточняют в региональном управлении МЧС.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, к тушению пожара привлекались 15 человек и четыре единицы техники. Площадь горения составила 30 квадратных метров.