Власти Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома Грицая

Власти Белгородской области сообщили, что информация об увольнении регионального военного комиссара Валерия Грицая является ложью. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

А вот военного комиссара из Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности за некомпетентность. По словам губернатора региона, из нескольких тысяч мобилизованных половина была отправлена домой, так как эти люди не соответствовали критериям отбора.